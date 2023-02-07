Сергей Бобровский — третья звезда матча с «Тампой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 7:1. После окончания встречи пресс-служба лиги назвала имена трёх лучших хоккеистов матча.
Все трое игроков были выбраны из состава «Флориды». Первой звездой стал форвард Мэттью Ткачук, записавший в свой актив две заброшенные шайбы и три результативные передачи.
Второй звездой признан Картер Вераге, отметившийся дублем и двумя результативными передачами. Третья звезда — российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 32 отражённых удара по своим воротам.
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