«Даллас» обыграл «Анахайм», у Дениса Гурьянова один гол

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.
Уже на девятой минуте Нильс Лундквист открыл счёт голам. Радек Факса и Мэйсон Марчмент отдали по одной голевой передаче. На 28-й минуте Роопе Хинц удвоил преимущество хозяев. Российский нападающий Денис Гурьянов и Джейсон Робертсон ассистировали ему.
На 52-й минуте Якоб Сильверберг отыграл один гол. Кевин Шаттенкирк и Фрэнк Ватрано записали в свой актив по ассисту. На 53-й минуте Адам Хенрик перевёл игру в овертайм. Голевой пас отдал ему Тревор Зеграс. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева.
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