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«Даллас» обыграл «Анахайм», у Дениса Гурьянова один гол

«Даллас» обыграл «Анахайм», у Дениса Гурьянова один гол
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.

Уже на девятой минуте Нильс Лундквист открыл счёт голам. Радек Факса и Мэйсон Марчмент отдали по одной голевой передаче. На 28-й минуте Роопе Хинц удвоил преимущество хозяев. Российский нападающий Денис Гурьянов и Джейсон Робертсон ассистировали ему.

На 52-й минуте Якоб Сильверберг отыграл один гол. Кевин Шаттенкирк и Фрэнк Ватрано записали в свой актив по ассисту. На 53-й минуте Адам Хенрик перевёл игру в овертайм. Голевой пас отдал ему Тревор Зеграс. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2023, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Лундквист (Факса, Марчмент) – 08:08 (5x5)   2:0 Хинц (Гурьянов, Робертсон) – 27:35 (5x5)   2:1 Сильверберг (Шаттенкирк, Ватрано) – 51:04 (5x4)   2:2 Хенрик (Зеграс) – 52:30 (5x5)   3:2 Сегин – 65:00
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