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Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по длине результативной серии против одного соперника

Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по длине результативной серии против одного соперника
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для 25-летнего форварда эта встреча стала 12-й подряд с «койотами», в которой он набирает очки. Благодаря этому Капризов повторил клубный рекорд по длине результативной серии против одного соперника. Теперь россиянин делит первое место с Заком Паризе (против «Детройт Ред Уингз») и Микаэлем Гранлундом (против «Даллас Старз»).

Напомним, ранее подошёл к концу очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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