Партнёр Малкина по звену рассказал, что его больше всего впечатляет в россиянине
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейсон Цукер, играющий на левом фланге в звене с Евгением Малкиным, поделился мнением о российском форварде.
«Он очень силён. Но в то же время, несмотря на то, что он крупный, против него не применяют силовые приёмы. Он может проскользнуть сквозь парней и заставить кого-то поехать не в ту сторону, поменяв своё направление. Очень впечатляет то, как делает это. Это что-то особенное", — приводит слова Цукера официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Малкин близок к юбилейной отметке — 1200 очкам в североамериканской карьере. Нападающий принял участие в 1030 матчах в Национальной хоккейной лиге, в которых забросил 463 шайбы, отдал 733 результативные передачи и суммарно набрал 1196 очков.
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