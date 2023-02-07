Александр Овечкин ответил на вопрос о месте Малкина среди российских хоккеистов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о соотечественнике, форварде «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине. Хоккеист «пинвгинов» близок к юбилейной отметке — 1200 очков за карьеру.

«Место Малкина среди россиян? Он в топе. Трудно сказать, кто номер один, а кто номер два, но он определённо топ-игрок. Я рад за него. У него потрясающая карьера, он выиграл много Кубков, завоевал много личных личных трофеев», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Малкин среди российских хоккеистов занимает первое место в истории НХЛ по количеству результативных передач (733), второе по количеству очков (1196), четвёртое по количеству голов (463). Больше забили только Овечкин (812), Сергей Фёдоров (483) и Александр Могильный (473). По количеству очков его опережает лишь капитан «Вашингтона» (1464).