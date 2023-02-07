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Варламов высказался о непростой победе в матче с «Филадельфией»

Варламов высказался о непростой победе в матче с «Филадельфией»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с«Филадельфией Флайерз». Вратарь совершил 25 сейвов.

«Думаю, это важная встреча для нас, важно победить сразу после перерыва на Матч звёзд. Мы не играли неделю, поэтому сегодня мы сделали много хороших вещей, особенно в первом периоде. В целом я очень доволен тем, что мы сегодня сделали», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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