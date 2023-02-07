Джейми Бенн — второй игрок в истории «Далласа» с 1000 матчей

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн — второй игрок в истории клуба с 1000 матчей, сообщает официальный сайт НХЛ.

Юбилейной для 33-летнего хоккеиста стала игра регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (3:2 Б). Во время первой остановки игры присутствующие болельщики устроили овации Бенну.

Джейми выступает за «звёзд» с 2009 года. Он был выбран на драфте НХЛ в 2007 году в пятом раунде под общим 129-м номером.

По числу матчей в составе франшизы «Старз» Бенн уступает только Майку Модано (1459). Всего Бенн за 1000 матчей в лиге забросил 348 шайб и отдал 465 результативных передач. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» в ночь на 9 февраля в 4:30 мск.