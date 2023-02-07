Джейми Бенн — второй игрок в истории «Далласа» с 1000 матчей
Поделиться
Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн — второй игрок в истории клуба с 1000 матчей, сообщает официальный сайт НХЛ.
Юбилейной для 33-летнего хоккеиста стала игра регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (3:2 Б). Во время первой остановки игры присутствующие болельщики устроили овации Бенну.
Джейми выступает за «звёзд» с 2009 года. Он был выбран на драфте НХЛ в 2007 году в пятом раунде под общим 129-м номером.
По числу матчей в составе франшизы «Старз» Бенн уступает только Майку Модано (1459). Всего Бенн за 1000 матчей в лиге забросил 348 шайб и отдал 465 результативных передач. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» в ночь на 9 февраля в 4:30 мск.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
17:03
-
16:48
-
16:35
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
15:55
-
15:38
-
15:30
-
15:27
-
15:10
-
15:00
-
14:52
-
14:31
-
14:15
-
13:54
-
13:35
-
13:19
-
13:09
-
13:00
-
12:47
-
12:29
-
12:13
-
11:55
-
11:36
-
11:18
-
11:05
-
10:58
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:28
Партнерский контент