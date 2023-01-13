«Недостаток хоккейного интеллекта». Русский талант мощно проваливает сезон в НХЛ

Сравнительно недавно в «Далласе» была немаленькая русская диаспора в четыре человека, что для западного клуба НХЛ огромная редкость. Однако постепенно она развалилась: Александр Радулов уехал доигрывать в «Ак Барс», Валерий Ничушкин переродился уже в «Колорадо», а Антон Худобин проводит свой последний год контракта в фарм-клубе.

Теперь в клубе остался лишь один обладатель бордовой книжечки — Денис Гурьянов, но и он скоро может покинуть Техас. 25-летний талант из Тольятти набрал лишь шесть (2+4) очков в 27 матчах, а The Athletic включил его в десятку игроков, которые очень скоро могут поменять клуб. «Возникают опасения, что Гурьянов — односторонний хоккеист, чья слабая игра в обороне и недостаток хоккейного интеллекта обходились слишком дорого», — дал жёсткую характеристику игроку журналист издания Харман Дайал. Как же первораундник-2015 дошёл до такой ситуации?



Высокий выбор на драфте-2015 (12-й номер) мало кем прогнозировался: в рейтингах Гурьянов шёл позиций на десять ниже. Однако главный скаут «Далласа» заявлял: «В Гурьянове нам понравилось по большому счету всё: уровень таланта, катания и боевитости для хоккеиста из России. У него страшной силы бросок. Это лучший бросок в касание, что я видел среди новичков этого года. Среди сверстников его уровень мастерства – на пять баллов».

Денис Гурьянов на драфте НХЛ Фото: AP/TASS

Обычно считается, что первораундник должен закрепиться в основе через три года после драфта: у Дениса дорога была куда длиннее. В своём единственном полноценном сезоне за «Ладу» он играл лишь 10 минут за матч, потом провёл три сезона в АХЛ. Гурьянов стал игроком основы в тот момент, когда в него некоторые и верить перестали — в сезоне-2019/2020, когда ему было уже 22.



При этом Гурьянову помогла смена тренера: при Джиме Монтгомери, уволенном за алкогольный скандал, его продуктивность оставалась слабой (впрочем, как и у всей атаки «Далласа»). При Рике Боунессе Денис забросил 14 шайб в 33 играх и благодаря этому стал лучшим снайпером «Звёзд» в неоконченном чемпионате: помогли индивидуальные проходы и правильно подобранная позиция в большинстве.

Однако по-настоящему прорывным стал ковидный плей-офф: покер против «Калгари», а против казавшегося идеальным «Колорадо» — ассистентский хет-трик в одной игре и победный гол в другой. Наконец, против «Вегаса» Гурьянов забил гол в овертайме, который закрыл всю серию. Даже сухой финал мало кого смутил — все согласились с тем, что Гурьянов наконец-то вышел на тот уровень, которого от него ждали.



Ковидный чемпионат Гурьянов начал с семи очков в четырёх играх, тройку Бенн — Хинц — Гурьянов нахваливал Рик Боунесс: однако очень скоро «Даллас» повалился, и тренер начал экстренно перебирать звенья. Так родилось нынешнее ударное звено «Звёзд», о котором мы писали совсем недавно. Несмотря на перестановки в тройках, для Гурьянова сезон получился сравнительно успешным: он набрал 30 очков в 55 играх (пусть больше за счёт передач) и вроде бы показал, что его игра в плей-офф не была лишь всплеском.

Однако главная проблема русского форварда — нестабильность. Она накрыла его в новом сезоне, когда тренер «Далласа» стал в открытую критиковать стиль игры Гурьянова: Боунесс требовал, чтобы Денис больше использовал свою скорость и шёл к воротам, а не стоял в средней зоне. Не помогло: через пару недель Гурьянов вообще попал в запас, а тренер открыто сказал, что форварду надо лучше играть в обороне.



Даже постоянная игра Гурьянова со связкой Бенн — Сегин не помогла быть продуктивным. Справедливости ради в прошлогоднем «Далласе» за пределами первого звена ни одно звено не играло результативно, а уж два лица франшизы в последние годы испытывали огромные проблемы. В результате Гурьянов в плей-офф против того же «Калгари», где за два года до этого он заявил о себе, попал в запас, выйдя на седьмую игру только из-за травм.

Денис Гурьянов Фото: AP/TASS

Ответственность на провалы Дениса многие возлагали на Боунесса: тренера, который формировался в 90-е и считался человеком, который отстаёт от современных тактических трендов НХЛ. В Даллас приехал Питер Дебур, обладающий репутацией босса, дающего моментальный результат — однако при нём Гурьянов вообще потерял доверие.



Грань между «молодым-перспективным» и опытным игроком крайне условна — и прямо сейчас Денис со своим контрактом почти на $ 3 млн в год точно не может считаться проспектом. А вот у «Далласа» свежая молодёжь подросла — это выбранные в первом раунде Уайатт Джонстон и Тай Делландреа, которые освежили хандривших в последние сезоны лидеров «Далласа». Кроме того, на рынке НСА клуб подписал Мэйсона Марчмента — вот и три новых претендента на место в топ-9 атаки.



Нельзя говорить о том, что Гурьянова списали сразу же: ему дали место в звене с Бенном и Джонстоном, но выхлопа не было. Уже через несколько матчей форвард снова отправился в запас, а Дебур говорил: «В его игре есть хорошие моменты. Но это уже не молодой игрок. Опытные ребята, которые хотят зарекомендовать себя в этой лиге, должны показывать свою лучшую игру каждый вечер. Прямо сейчас мы видим только вспышки. Нам нужно нечто большее».

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур Фото: AP/TASS

Местная пресса довольно безжалостна к Гурьянову, что вряд ли является удивительным: от первораундников ждут куда больше, тем более от парней с одного из лучших в истории драфтов-2015. При описании нынешних проблем и при просмотре некоторых игр Дениса в голове появляется образ Наиля Якупова: есть скорость, есть бросок, но при этом нет постоянства и чёткого понимания, когда и как нужно использовать свои сильные стороны.

«Несмотря на свой потенциал, Гурьянов остаётся довольно ограниченным игроком. Нечестно было бы ставить в вину условному Бенну результативную потерю в овертайме и спрашивать, почему за это его не садят в запас, а Гурьянова садят. Бенн, как и почти любой игрок в составе «Далласа», силён в других аспектах игры. Гурьянов же перестал реализовывать даже моменты, которые были его визитной карточкой — индивидуальные проходы или моменты в большинстве. Партнёрам по звену сложно играть с ним из-за рассеянного стиля игры», — даёт неутешительную характеристику репортёр из Далласа Саид Юсуф.



Кроме того, на Гурьянова недавно свалилась невыясненная пока проблема в семье, из-за которой форвард брал отпуск и улетал в Тольятти. Не хочется спекулировать на этой теме, не имея чёткого представления о произошедшем, но для многих игроков заболевания их родственников или проблемы в браке были серьёзной причиной спада, которую не проанализировать просто просмотром их игры.



Каким будет будущее форварда? Пока он занимается в третьем звене с Радеком Факсой и Делландреа, но эта ситуация может измениться после возвращения травмированного Хинца, и Денису надо заявлять о себе прямо сейчас. Сегодня он набрал очко в игре с «Рейнджерс», но получил крохи айстайма (8:56, меньше за последние четыре сезона нападающий имел лишь в четырёх играх).

Денис Гурьянов (в центре) с партнёрами по звену Фото: AP/TASS

Вполне возможно, Гурьянов станет активом на дедлайне обменов, который наступит уже через полтора месяца. Даже в нынешней ситуации могут найтись команды, которые захотят дать самый последний шанс: всё-таки обычно драфтовая родословная долго играет в пользу игрока. Однако не факт, что летом Гурьянов получит квалификационное предложение: оно не должно быть меньше действующего контракта на $ 2,9 млн, а на эти деньги форвард пока всё-таки не играет. Команда может подписать Дениса как НСА, но будет ли это привлекательным для Гурьянова?

Однако у Дениса есть очевидный план Б — уехать в КХЛ. Весной права на форварда у «Лады» выкупил ЦСКА, был заинтересован в возвращении игрока уже этим летом, но договориться не удалось. Если Гурьянов второй половиной сезона не докажет свой уровень, то переезд в команду Сергея Фёдорова кажется самым вероятным вариантом. Может быть, сезон в России будет нужен нападающему для перезагрузки.