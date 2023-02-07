Тренер Беларуси U18 опроверг слухи о том, что игроки ночевали в раздевалке после поражения

Главный тренер Беларуси U18 Дмитрий Шульга опроверг слухи, появившиеся в СМИ о том, что игроки ночевали в раздевалке «Барыс-Арены» после поражения от женской сборной России (0:1) в матче за третье место на турнире «3х3» в Астане.

«Появились сообщения, что команда ночевала в раздевалке после вчерашнего матча. Это правда? Ну конечно, нет. Предложение интересное, будем иметь в виду. Хотя это не наш метод.



Понятно, что результат нас не устроил и парни были разочарованные и поникшие. Бывают матчи, после которых не хочется ничего, даже переодеваться. Но это же не повод ночевать на арене.



Мы вчера, как обычно, отправились в гостиницу, поужинали и легли спать. Всё-таки впереди нам предстоял ещё один матч, поэтому нужно было хорошо подготовиться. А это вряд ли можно сделать, находясь в раздевалке всю ночь», — цитирует Шульгу официальный сайт ФХБ.