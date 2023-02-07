«Сибирь» отыграла две шайбы в конце третьего периода, но уступила «Трактору» по буллитам

В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду челябинский «Трактор». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали гости.
На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Роб Хэмилтон с передач Кирилла Капустина и Альберта Яруллина.
На четвёртой минуте второго периода преимущество гостей удвоил Никита Тертышный с передачи Владимира Ткачёва. Спустя три минуты размочил счёт Тейлор Бек с передачи Егора Аланова. На 17-й минуте периода счёт 3:1 сделал Пётр Хохряков с передач Никиты Тертышного и Максима Шабанова.
На 10-й минуте третьего периода сократил отставание до минимума Валентин Пьянов с передач Владимира Бутузова и Никиты Ефремова. На 17-й минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Максим Шабанов с передачи Алексея Бывальцева. Через минуту счёт 4:3 сделал Максим Сушко. За 18 секунд до конца третьего периода сравнял счёт Тревор Мёрфи.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Никиты Тертышного.
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