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«Сибирь» отыграла две шайбы в конце третьего периода, но уступила «Трактору» по буллитам

«Сибирь» отыграла две шайбы в конце третьего периода, но уступила «Трактору» по буллитам
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В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду челябинский «Трактор». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали гости.

На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Роб Хэмилтон с передач Кирилла Капустина и Альберта Яруллина.

На четвёртой минуте второго периода преимущество гостей удвоил Никита Тертышный с передачи Владимира Ткачёва. Спустя три минуты размочил счёт Тейлор Бек с передачи Егора Аланова. На 17-й минуте периода счёт 3:1 сделал Пётр Хохряков с передач Никиты Тертышного и Максима Шабанова.

На 10-й минуте третьего периода сократил отставание до минимума Валентин Пьянов с передач Владимира Бутузова и Никиты Ефремова. На 17-й минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Максим Шабанов с передачи Алексея Бывальцева. Через минуту счёт 4:3 сделал Максим Сушко. За 18 секунд до конца третьего периода сравнял счёт Тревор Мёрфи.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Никиты Тертышного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Хэмилтон (Капустин, Яруллин) – 06:02 (5x5)   0:2 Тертышный (Ткачёв) – 23:02 (5x5)   1:2 Бек (Аланов) – 26:06 (5x5)   1:3 Хохряков (Тертышный, Шабанов) – 36:39 (5x4)   2:3 Пьянов (Бутузов, Ефремов) – 49:09 (5x5)   2:4 Шабанов (Бывальцев) – 56:51 (5x5)   3:4 Сушко (Шаров, Мёрфи) – 57:44 (6x4)   4:4 Мёрфи (Бутузов) – 59:42 (6x5)   4:5 Тертышный – 65:00

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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