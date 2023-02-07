«Сибирь» после матча с «Трактором» пошутила о том, что клубы поделили очки

Новосибирская «Сибирь» после матча с «Трактором» на фоне слухов о договорных исходах матчей пошутила о том, что клубы поделили очки
В видео, опубликованном в официальной группе сибиряков во «ВКонтакте», показаны два человека с логотипами «Сибири» и «Трактора», распиливающие бревно.
Напомним, в Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду челябинский «Трактор». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали гости.
Новосибирский клуб набрал 78 очков и первым среди команд Восточной конференции оформил себе выход в плей-офф. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет с магнитогорским «Металлургом» 12 февраля в 13:30 мск.
- 7 февраля 2023
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