Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» после матча с «Трактором» пошутила о том, что клубы поделили очки

«Сибирь» после матча с «Трактором» пошутила о том, что клубы поделили очки
Комментарии

Новосибирская «Сибирь» после матча с «Трактором» на фоне слухов о договорных исходах матчей пошутила о том, что клубы поделили очки

В видео, опубликованном в официальной группе сибиряков во «ВКонтакте», показаны два человека с логотипами «Сибири» и «Трактора», распиливающие бревно.

Напомним, в Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду челябинский «Трактор». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали гости.

Новосибирский клуб набрал 78 очков и первым среди команд Восточной конференции оформил себе выход в плей-офф. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет с магнитогорским «Металлургом» 12 февраля в 13:30 мск.

Новость по теме
«Сибирь» стала первой командой Востока, оформившей выход в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023