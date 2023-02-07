И. Воробьёв — о расставании с Рябыкиным: там на сайте всё написано

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после победы в матче со СКА (3:2) оценил игру Григория Дронова и ответил на вопрос о причинах расставания с тренером Дмитрием Рябыкиным.
«Если бы дал больше времени Юрову, другие могли бы выпасть из ритма. То, что я мог, я дал ему сегодня. Нам надо было победить.
Яшкин атаковал Лайпсика? Все ребята целы, всё нормально.
Серия Дронова? Гриша молодец, у него отличный бросок, он начал им пользоваться. Он пару лет назад поменял клюшку, лето работал над бросками, очень в этом компоненте добавил. По Бурмистрову будем смотреть, смотреть, кто как сегодня сыграл. Со здоровьем у него нет проблем. Неколенко вошёл нормально, но некоторые вещи он может лучше.
Причины расставания с Рябыкиным? Там на сайте всё написано», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 февраля 2023
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