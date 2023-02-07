Главный тренер «Магнитки» проанализировал победу в матче со СКА
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче со СКА (3:2).
«Играли с лидером чемпионата, были очень хорошие два периода, практически идеальные. В третьем стали себе забивать, опять от нас зашла первая… Выстояли ребята, сражались на каждом сантиметре поля, командная победа. Показали очень качественный хоккей и победили.
В третьем периоде СКА добавил однозначно, и во втором периоде немного другая игра. Одна смена была, мне не понравилась, сказал одному товарищу. А так мы очень грамотно играли.
В большинстве начали быстрее двигать шайбу. 90% — в голове и 10% физики. Если приходит уверенность, то всё смотрится совсем по-другому», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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