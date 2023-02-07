Билялетдинов: говорили, что будет непростая игра с «Нефтехимиком», и убедились в этом
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3) и рассказал про пропущенный гол казанцев в большинстве.
«Мы готовились к матчу, предполагали, что будет непростая игра, говорили об этом. И убедились, что соперник на самом деле играл хорошо, они неслучайно и в счёте повели. Ребята молодцы, что нашли в себе силы и эмоции, начали играть правильно и решили исход матча.
«Нефтехимик» сегодня вновь забил в меньшинстве? Говорил об этом. Но, к сожалению, недоработали. Но я всё прекрасно понимаю – эмоции, игра в большинстве, всё шло достаточно неплохо. У меня была мысль поменять игроков, однако я не успел это сделать», — приводит слова Билялетдинова сайт «Ак Барса».
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