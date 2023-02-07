Кудашов — о несостоявшемся дебюте Глущенко: перед игрой мысль была, а во время забыл

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Сочи» (4:1) рассказал о несостоявшемся дебюте 19-летнего голкипера бело-голубых Ростислава Глущенко.

«Не было ли мысли в третьем периоде дать дебютировать молодому голкиперу Ростиславу Глущенко? Честно вам скажу, что перед игрой была, а во время матча забыл. Просто был сконцентрирован на игре и как-то упустил тему. Наверное, вы правы, и это надо было сделать.

Состояние О’Делла? Сегодня он физически выглядел намного лучше, чем в предыдущем матче. Но и тренировки пошли для него уже совсем другие – уже с командой. Поэтому он уже выглядел повеселее.

В плюс ли команде, что в месяц перед плей-офф не надо ездить никуда дальше Ярославля? Конечно. Мы своё уже отъездили, мы там были и всё уже проехали. Хорошо, что так. Тогда было хуже, а сейчас лучше. Календарь такой, какой он есть. Конечно, нам лучше, что не надо далеко ездить, но тем не менее у нас есть и гостевые, и домашние игры», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.