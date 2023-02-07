Алексей Кудашов подробно рассказал, в чём заключается опасность ХК «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог встречи с «Сочи» (4:1) и рассказал, в чём заключается опасность южан.
«Хочу выделить вратаря соперника, который сыграл очень надёжно и не дал нам забить ещё. С ответственностью отнеслись к игре, потому что соперник – очень сложный. Поэтому довольны победой. Естественно, не всё получилось сегодня, но это, как и в любой игре, но самое главное, что хорошо отнеслись.
В чём заключается опасность соперника? Давайте так, всё по порядку. Да, эта команда идёт на последнем месте, поэтому всегда есть определённые сложности с настроем. Тут, как ни говори, как ни добивайся от игроков, но это всё равно существует. Следующее – команда раскрепощена, и ей в этом сезоне уже ничего не надо, кроме как доказывать игрокам, команде в целом, тренеру, что они представляют из себя серьёзность, и что они развиваются. Следующий момент – хоть они и молодые, но это хорошие игроки, которые подобраны и умеют играть в хоккей. Есть там разные исполнители на все масти, как и в защите, так и в атаке, и вратарь хороший. Посмотрите, у них были моменты, и забей они их в первом периоде, непонятно, как сложилась бы игра. Поэтому я скажу, что это интересная и быстрая команда. И тут надо отдать должное нашим игрокам, что они чётко сыграли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 февраля 2023
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