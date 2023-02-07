Главный тренер «Динамо» прокомментировал большое количество травм в своей команде

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в матче с «Сочи» (4:1) прокомментировал большое количество травм в своей команде.

«Аномальное количество травм в нашей команде в этом сезоне? Оно не аномальное, если взять процентное соотношение от количества игр, которое было раньше и которое есть сейчас, то приблизительно то же самое сейчас и получится. А если вы имеете в виду и хотите провести аналогии, откуда идут травмы – от перегруза или недогруза, то у нас переломы. И это ни с чем не связано. Попадание шайбы – и что-то ломается – нога или рука. Тут нельзя говорить, что есть какая-то определённость. Наоборот, можно похвалить игроков, что они блокируют эти броски и ловят шайбы на себя.

Отсутствие Коновалова не будет длительным. У Готовца небольшое повреждение, тоже скоро будет играть. Кодола болел и только вышел. У нас будет ротация. За сезон мы уже наработали определённые связки, и есть возможность смотреть, кто под кого и зачем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.