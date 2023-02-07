Кагарлицкий: пропущенный гол в большинстве мог подломить игру «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал гостевую победу в матче с «Нефтехимиком» (4:3) и рассказал об игре команды в большинстве.

«За счёт чего удалось переломить тяжёлое начало матча? Мы видели, что плохо играем, пытались это исправить, перевернуть игру. Команда завелась, вовремя забили. Хорошо, что удалось реализовать большинство. Да, нет оправдания голу, который сами пропустили в большинстве, могли этим немного подломить себе игру. Нервная концовка получилась, но ребята сыграли самоотверженно, Тимур здорово выручал. В итоге победили.

Какие коррективы внесли в большинство? Мы много работали над этим. Знали, что рано или поздно оно у нас пойдёт: такие ребята в составе есть, мастера, которые всегда и забивали, и отдавали в большинстве. Не было сомнений, что оно у нас пойдёт. Сегодня обе бригады отлично поработали. Даже в отменённом голе — нужно иметь мастерство, чтобы так клюшку подставить. Каждый день работаем, готовимся к плей-офф, там большинство будет иметь большое значение.

Моя заброшенная шайба? Я обратил внимание, что Радул [Александр Радулов] увидел меня. Нужно было найти линию, чтобы прошла шайба. Подстроился под него, бросил, даже не понял, как она попала. Ребята всё сделали, оставалось только бросить», — цитирует Кагарлицкого сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» после победы обеспечил себе место в плей-офф.