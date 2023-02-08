Юниорская сборная России по хоккею выиграла турнир Eurasia Jastar Cup

Юниорская сборная России по хоккею стала победителем турнира Eurasia Jastar Cup. В заключительном матче турнира российские хоккеисты встречались со сборной Казахстана.



Счёт в матче был открыт на седьмой минуте усилиями Егора Мурашева, а на 12-й минуте Егор оформил дубль. Ещё до конца первого периода в ворота сборной Казахстана влетела третья шайба — отличился Глеб Семёнов.



На 46-й минуте сборной Казахстана удалось отыграть одну шайбу усилиями Семёна Симонова. Однако больше голов зрители в этом матче не увидели.



Таким образом, одержав победу в каждом из трёх матчей, юниорская сборная России U16 заняла первое место. Пётр Андреянов стал лучшим вратарём турнира.

Помимо юниорских сборных России и Казахстана, в турнире принимала участие молодёжная сборная Беларуси и женская сборная России.