Юниорская сборная России по хоккею выиграла турнир Eurasia Jastar Cup

Юниорская сборная России по хоккею стала победителем турнира Eurasia Jastar Cup. В заключительном матче турнира российские хоккеисты встречались со сборной Казахстана.
Счёт в матче был открыт на седьмой минуте усилиями Егора Мурашева, а на 12-й минуте Егор оформил дубль. Ещё до конца первого периода в ворота сборной Казахстана влетела третья шайба — отличился Глеб Семёнов.
На 46-й минуте сборной Казахстана удалось отыграть одну шайбу усилиями Семёна Симонова. Однако больше голов зрители в этом матче не увидели.
Таким образом, одержав победу в каждом из трёх матчей, юниорская сборная России U16 заняла первое место. Пётр Андреянов стал лучшим вратарём турнира.
Помимо юниорских сборных России и Казахстана, в турнире принимала участие молодёжная сборная Беларуси и женская сборная России.
- 8 февраля 2023
-
01:20
-
00:21
- 7 февраля 2023
-
23:57
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:29
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:00
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:03
-
21:55
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:33
-
21:16
-
21:13
-
21:05
-
20:41
-
20:32
-
20:24
-
20:19