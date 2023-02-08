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Шат-аут Ильи Сорокина принёс «Айлендерс» победу в игре с «Сиэтлом»

Шат-аут Ильи Сорокина принёс «Айлендерс» победу в игре с «Сиэтлом»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

На восьмой минуте игры Самуэль Болдюк открыл счёт голам. Скотт Мейфилд и Брок Нельсон отдали по одной голевой передаче. На 19-й минуте преимущество удвоил Симон Хольмстрём. Жан-Габриэлт Падо отметился голевой передачей.

На 24-й минуте Зак Паризе увеличил преимущество хозяев. Ассистировали вновь Пажо и Адам Пелеч. Итоговый счёт на табло установил Бо Хорват на 26-й минуте. Мэтью Барзал отдал ему голевую. В третьей двадцатиминутке голов забито не было.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 31 сейв.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Болдюк (Мейфилд, Нельсон) – 07:59 (5x5)   2:0 Хольмстрём (Пажо) – 18:29 (5x5)   3:0 Паризе (Пажо, Пелеч) – 23:38 (5x5)   4:0 Хорват (Барзал) – 25:08 (5x5)
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