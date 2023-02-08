Шат-аут Ильи Сорокина принёс «Айлендерс» победу в игре с «Сиэтлом»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.



На восьмой минуте игры Самуэль Болдюк открыл счёт голам. Скотт Мейфилд и Брок Нельсон отдали по одной голевой передаче. На 19-й минуте преимущество удвоил Симон Хольмстрём. Жан-Габриэлт Падо отметился голевой передачей.



На 24-й минуте Зак Паризе увеличил преимущество хозяев. Ассистировали вновь Пажо и Адам Пелеч. Итоговый счёт на табло установил Бо Хорват на 26-й минуте. Мэтью Барзал отдал ему голевую. В третьей двадцатиминутке голов забито не было.



Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 31 сейв.