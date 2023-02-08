Президент Чешской федерации хоккея: нельзя ставить спорт выше ситуации на Украине

Президент Чешской хоккейной федерации Алоиз Гадамчик рассказал о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Люди, которые хотят вернуть Россию на чемпионат мира, должны также подумать и о том, как закончить спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). То, что происходит на Украине уже год, — это огромная трагедия. Я знаю, что российские спортсмены не виноваты, но они часть страны.

Пока не кончится спецоперация, вернуть россиян на международные соревнования нельзя. У россиян всегда была качественная команда, матчи с ними были захватывающими, но нельзя ставить спорт выше ситуации на Украине», — приводит слова Гадамчика Sport.cz.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.