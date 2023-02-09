«Мог тебя ухайдакать так, что не хотелось ничего делать». Майоров — о тренировках Тарасова

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал о нагрузках на тренировках под руководством легендарного тренера Анатолия Тарасова. Тарасов был главным тренером сборной СССР с 1957 по 1961 год и помощником главного тренера национальной команды Аркадия Чернышёва с 1962 по 1972 год.
«Про нагрузки от Тарасова же порой преувеличивают — нормальные абсолютно нагрузки. Правда, минут за десять он мог тебя ухайдакать так, что не хотелось ничего делать, особенно когда ты готовишься с помощью разминки к тренировке. Ты просто мог задыхаться, он требовал встать, подпрыгнуть, а Саша Рагулин (защитник ЦСКА и сборной СССР. — Прим. «Чемпионата») только садится и прыгать не думает. Я его спрашиваю: «Саш, ты чего?» Он в ответ посылает его и говорит, что если всё будет делать, то умрёт.
Но я всё же не замечал, что нагрузки были какие-то непереносимые. Нормальные тренировки, а потом, это же не клуб, не период подготовки к сезону. Это середина сезона, когда все в физическом плане в порядке», — цитирует Майорова ТАСС.
Майоров входил в число шести лучших хоккеистов СССР в 1959, 1962, 1967 годах. Экс-нападающий является членом Клуба Всеволода Боброва, забросив 329 шайб в чемпионатах страны.
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