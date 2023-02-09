Директор «Металлурга»: пусть подавятся грязью те, кто несёт её в адрес Рябыкина

Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал отставку тренера Дмитрия Рябыкина и ответил на вопрос, кто сейчас выполняет его обязанности.

«Как распределяются обязанности внутри тренерского штаба после ухода Рябыкина? Равиль Гусманов отвечает за эту работу, выпускает защитников, на мой взгляд, справляется. Пока никого дополнительно не ищем.

Очень много грязи в СМИ в сторону Дмитрия Рябыкина? Это хороший специалист. Всей грязью пусть подавятся те, кто её несёт. Всё, что было сказано Ильёй Петровичем, так и есть. Ничего плохого мы сказать не можем. Он специалист, и это он доказал, работая с Хартли. Да, может быть, немного не сложилось у нас построение обороны согласно его требованиям», — приводит слова Ласькова Metaratings.ru.

Напомним, Дмитрий Рябыкин был уволен с должности помощника главного тренера «Металлурга» 4 февраля 2023 года.