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Ведущего защитника «Калгари» сбила машина во время езды на самокате

Ведущего защитника «Калгари» сбила машина во время езды на самокате
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Ведущего защитника «Калгари Флэймз» Расмуса Андерссона в Детройте сбила машина во время того, как он ехал на самокате на ужин, сообщает официальный сайт клуба.

Андерссон был доставлен в местную больницу для полного обследования, после чего был выписан. Как сообщается, Расмус остаётся с командой.

«Хорошая новость — и самая важная — заключается в том, что у Раса всё хорошо. Он был доставлен на машине скорой помощи в больницу Детройта. Я хочу выразить благодарность медицинскому персоналу за его работу и консультации с нашим штабом. Он не сыграет с «Детройтом», но мы посмотрим на его состояние в следующие сутки», — приводит слова генерального менеджера клуба Брэда Треливинга сайт «Калгари».

В текущем сезоне Андерссон провёл 51 игру, в которой набрал 34 (7+27) очка.

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