Ведущего защитника «Калгари» сбила машина во время езды на самокате

Ведущего защитника «Калгари Флэймз» Расмуса Андерссона в Детройте сбила машина во время того, как он ехал на самокате на ужин, сообщает официальный сайт клуба.
Андерссон был доставлен в местную больницу для полного обследования, после чего был выписан. Как сообщается, Расмус остаётся с командой.
«Хорошая новость — и самая важная — заключается в том, что у Раса всё хорошо. Он был доставлен на машине скорой помощи в больницу Детройта. Я хочу выразить благодарность медицинскому персоналу за его работу и консультации с нашим штабом. Он не сыграет с «Детройтом», но мы посмотрим на его состояние в следующие сутки», — приводит слова генерального менеджера клуба Брэда Треливинга сайт «Калгари».
В текущем сезоне Андерссон провёл 51 игру, в которой набрал 34 (7+27) очка.
- 9 февраля 2023
-
20:40
-
20:34
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:02
-
19:46
-
19:39
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
19:15
-
19:10
-
18:48
-
18:05
-
17:54
-
17:32
-
17:16
-
17:07
-
16:53
-
16:40
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:48
-
14:23
-
13:59
-
13:36
-
13:15