«Я воспринял это как мужчина». Форвард «Калгари» Кадри — о силовом приёме от Трубы

Форвард «Калгари Флэймз» Назем Кадри прокомментировал силовой приём нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоба Трубы на нём.

«Хороший удар. Я воспринял это как мужчина, сразу же вскочил, отряхнулся и ушёл», — приводит слова Кадри Эрик Фрэнсис в своём «твиттере».

Напомним, в одном из эпизодов матча «Рейнджерс» — «Калгари» (5:4 ОТ) форвард хозяев Труба силовым приёмом снял шлем с головы Кадри. Затем разобраться с Трубой в драке решил Диллон Дюбе. За эту провокацию драки он получил дополнительные две минуты штрафа.

Кадри в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 51 матч, в которых забросил 18 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 37 очков. В следующем матче «Калгари» сыграет в гостях с «Детройт Ред Уингз».