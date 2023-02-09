Главный тренер СКА Ротенберг объяснил, почему Гусев пропускает матчи армейцев
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Автомобилистом» (5:2) рассказал об индивидуальной подготовке форварда армейцев Никиты Гусева.
«Индивидуальная подготовка Гусева? Он пропустил две предсезонки, а физическая подготовка — это наш фундамент, за счёт её мы можем взвинтить темп, мы лучшая команда лиги по третьему периоду. Важно, чтобы каждый игрок был приведён к общему знаменателю, у нас проходит сбор в Петербурге, где работает много игроков нашей системы. Важно, чтобы каждый игрок к плей-офф подходил лучшей версией самого себя. Продолжаем работать в этом направлении», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Гусев в текущем сезоне провёл за СКА 33 матча, в которых набрал 42 (20+22) очка.
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