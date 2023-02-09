Р. Ротенберг: преимущество СКА в том, что мы можем играть в любом сочетании

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (5:2).



«Замечательная атмосфера на арене, Екатеринбург — хоккейный город, «Автомобилист» — мастеровитая команда, хорошие игроки из разных стран, с такой командой играть приятно. Наши ребята молодцы, всё, о чём договаривались, было выполнено, хорошо выполнили установку. Нам есть над чем работать, идём дальше.



Тасовка звеньев? Мы будем всегда искать ключ к победе. Сегодня его нашли, всё было сделано правило, конечно, хотим стабилизировать состав перед плей-офф, но много невынужденных замен, много травм, изменения в составе вынуждены.



Некоторые ребята впервые в сезоне вышли в таком сочетании, но мы работаем по единой системе. В этом наше преимущество, мы можем играть в любом сочетании. Перед следующей игрой подумаем, будем отталкиваться от соперника, в команде много праворуких игроков, сильное большинство. Сочетаниями в сегодняшней игре довольны», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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