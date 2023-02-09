«Сент-Луис» обменял Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс»
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«Сент-Луис Блюз» обменял Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».
Напомним, договор Тарасенко с «блюзменами» с зарплатой $ 7,5 млн был рассчитан до конца сезона-2022/2023. Нападающий в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «-18».
Владимир за свою заокеанскую карьеру провёл 644 матча, в которых забросил 262 шайбы и отдал 291 результативную передачу. В 2019 году в составе «Сент-Луиса» Владимир стал обладателем Кубка Стэнли.
На молодёжном чемпионате мира 2011 года в Баффало, США, Тарасенко был капитаном сборной России и завоевал золотые медали, обыграв в финале сборную Канады (5:3).
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