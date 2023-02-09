Главный тренер «Витязя» объяснил высокую результативность клуба в играх с лидерами

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (5:4 ОТ) и объяснил высокую результативность клуба в играх с лидерами.

«Интересный матч получился. Свою команду поздравляю с командной игрой и командной победой. Да, соперник заставлял ошибаться, но и мы его тоже. К сожалению, не смогли выиграть в основное время. Но молодцы, что в овертайме сумели добыть это дополнительное очко. Повторюсь, что мы здорово сыграли как команда, ребята продемонстрировали характер и волю к победе. Опять же – достойный соперник.

Откуда берётся такая большая результативность с грандами? Именно в таких матчах мы добыли не так много побед – с лидерами. Матч на матч не приходится. Каждую игру мы создаём немало квалифицированных, хороших моментов. В этот раз получилось их реализовать. Когда выигрываешь, ты получаешь уверенность, а поражения приводят к переживаниям и мыслям. Мы на каждый матч настраиваемся здесь и сейчас – на соперника, на победу», — цитирует Буцаева сайт КХЛ.