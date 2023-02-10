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В «Рейнджерс» высказались о месте Кравцова в команде после приобретения Тарасенко

В «Рейнджерс» высказались о месте Кравцова в команде после приобретения Тарасенко
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Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри высказался о месте Виталия Кравцова в команде после приобретения Владимира Тарасенко.

«Это решение Жерара Галлана и его состава. Я думаю, что Виталий показал в этом году действительно хороший хоккей, судя по набранным очкам. Его не было здесь какое-то время, но он делал все возможное вне льда и на тренировках, чтобы вернуться сюда», — приводит слова Друри журналист Винс Меркольяно в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 9 февраля, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и защитника Нико Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

Дебют Тарасенко и Микколы состоится в матче с «Сиэтл Кракен» в ночь на 11 февраля в 3:00 мск.

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