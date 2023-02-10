«Надеюсь, их будет ещё много». Купер — о шат-ауте Василевского в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер отреагировал на шат-аут российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Колорадо» (5:0). Россиянин отразил все 30 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи.

«Это здорово. Надеюсь, их [сухих матчей] будет ещё много. У него их куча (28), но это странно. В некоторые годы их бывает много, а в другие сезоны они долго не приходят», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Василевский записал на свой счёт первый сухой матч в текущем сезоне НХЛ. Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 24 победы в 38 матчах с 91,8% отражённых бросков.

Это была первая встреча между финалистами прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли, когда победу в серии одержали «лавины» со счётом 4-2.