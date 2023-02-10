Василевский — о шат-ауте в матче с «Колорадо»: победа — единственное, что имеет значение

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал свой шат-аут в матче с «Колорадо» (5:0). Россиянин отразил все 30 бросков и был признан первой звездой матча.

«Я рад, что мы выиграли. Это единственное, что имеет значение, а не мой сухой матч. Когда мы побеждаем, мне плевать на личные достижения», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Василевский в текущем сезоне НХЛ одержал 24 победы в 38 матчах с процентом отражённых бросков 91,8%. Голкипер реабилитировался за прошлый провальный матч с «Флоридой», в котором россиянин пропустил семь шайб.

Это была первая встреча между финалистами прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли, когда победу в серии одержали «лавины» со счётом 4-2.