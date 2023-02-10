Василевский — о шат-ауте в матче с «Колорадо»: победа — единственное, что имеет значение
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Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал свой шат-аут в матче с «Колорадо» (5:0). Россиянин отразил все 30 бросков и был признан первой звездой матча.
«Я рад, что мы выиграли. Это единственное, что имеет значение, а не мой сухой матч. Когда мы побеждаем, мне плевать на личные достижения», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.
Василевский в текущем сезоне НХЛ одержал 24 победы в 38 матчах с процентом отражённых бросков 91,8%. Голкипер реабилитировался за прошлый провальный матч с «Флоридой», в котором россиянин пропустил семь шайб.
Это была первая встреча между финалистами прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли, когда победу в серии одержали «лавины» со счётом 4-2.
Новость по темеАндрей Василевский — первая звезда матча «Тампа» — «Колорадо»
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