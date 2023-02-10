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Лемтюгов оценил эффективность ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

Лемтюгов оценил эффективность ужесточения лимита на легионеров в КХЛ
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Тренер «Стальных Лис» Николай Лемтюгов ответил на вопрос, поможет ли молодым игрокам ужесточение лимита на легионеров в КХЛ в следующем сезоне.

«Поможет ли ужесточение лимита в КХЛ молодым игрокам? Мне, честно, кажется, что нет. Молодого не надо искусственно сажать на лавку — надо, чтобы он играл. Тогда он будет развиваться. Если мы убираем иностранцев, то у кого они будут учиться? Да, есть хорошие русские ребята, они могут помочь и подсказать. Но если будут качественные иностранцы, то для молодёжи будет больше толка. Жизнь покажет, но, мне кажется, нельзя людям давать такую возможность, чтобы они искусственно заходили в лигу. Знаете, в хоккее как в природе: за жизнь надо драться, за хорошую жизнь надо драться ещё сильнее. Нельзя просто сидеть на лавке, получать какие-то деньги и расслабляться. Эти деньги надо зарабатывать, драться, выгрызать себе это место, чтобы все вокруг реально понимали, что ты достоин. Должна быть здоровая, правильная конкуренция — тогда и хоккей будет выше уровнем», — сказал Лемтюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»:

«Говорили, что я раздолбай и всё такое». Откровенное интервью с Лемтюговым-тренером «Говорили, что я раздолбай и всё такое». Откровенное интервью с Лемтюговым-тренером
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