Лемтюгов оценил эффективность ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

Тренер «Стальных Лис» Николай Лемтюгов ответил на вопрос, поможет ли молодым игрокам ужесточение лимита на легионеров в КХЛ в следующем сезоне.
«Поможет ли ужесточение лимита в КХЛ молодым игрокам? Мне, честно, кажется, что нет. Молодого не надо искусственно сажать на лавку — надо, чтобы он играл. Тогда он будет развиваться. Если мы убираем иностранцев, то у кого они будут учиться? Да, есть хорошие русские ребята, они могут помочь и подсказать. Но если будут качественные иностранцы, то для молодёжи будет больше толка. Жизнь покажет, но, мне кажется, нельзя людям давать такую возможность, чтобы они искусственно заходили в лигу. Знаете, в хоккее как в природе: за жизнь надо драться, за хорошую жизнь надо драться ещё сильнее. Нельзя просто сидеть на лавке, получать какие-то деньги и расслабляться. Эти деньги надо зарабатывать, драться, выгрызать себе это место, чтобы все вокруг реально понимали, что ты достоин. Должна быть здоровая, правильная конкуренция — тогда и хоккей будет выше уровнем», — сказал Лемтюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»:
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