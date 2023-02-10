Лемтюгов — о Брагине в молодёжке: ты понимал, что человек реально за тебя переживает

Тренер «Стальных Лис» Николай Лемтюгов вспомнил, как играл в молодёжной сборной России под руководством Валерия Брагина.
«Брагин в молодёжной сборной активно общался, спрашивал, что мешает. Он действительно был очень близок к пацанам — почему и работал в команде так долго. Шутки, лёгкость в общении — ты понимал, что человек реально за тебя переживает. Не напрягал каждый день, а только в тот момент, когда тебе действительно надо напрячься, закусить удила, работать — и никаких «хи-хи, ха-ха». Когда было время для этого, он и сам был готов посмеяться, пойти на моменты, про которые многие тренеры подумали бы: «А с чего я вообще буду за одним столом с ними сидеть», — сказал Лемтюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»:
- 10 февраля 2023
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