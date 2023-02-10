Лемтюгов: не люблю смотреть хоккей по телевизору — картинка другая

Тренер «Стальных Лис» Николай Лемтюгов рассказал, что не любит смотреть хоккей по телевизору, а предпочитает находиться на трибуне.

«Я хожу на все домашние игры первой команды, если мы в Магнитогорске. По телевизору в принципе не люблю смотреть хоккей — картинка другая. Когда смотришь живьём, обращаешь внимание на множество разных факторов — следишь не за одним хоккеистом, не за шайбой, а за всеми игроками на льду. Что они делают, как и куда передвигаются. Люблю брать нюансы на заметку», — сказал Лемтюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: