Василевский на четвёртом месте по победам за первые 9 сезонов среди не канадских вратарей

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил все 30 бросков и был признан первой звездой матча с «Колорадо» (5:0). Россиянин в текущем сезоне НХЛ одержал 24 победы в 38 матчах с 91,8% отражённых бросков.
Всего за карьеру в НХЛ Василевский одержал 253-ю победу в 403 матчах за девять сезонов в лиге. По этому показателю россиянин занимает четвёртое место среди не канадских вратарей.
На первом месте по победам за первые девять сезонов в НХЛ расположился Хенрик Лундквист с 309 викториями. Второе место у Фредерика Андерсена, одержавшего 261 победу. Третье место занимает российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с 255 победами. Пятое место делят американские голкиперы Райан Миллер и Джонатан Куик, одержавшие 252 победы в своих первых девяти сезонах в НХЛ.
- 10 февраля 2023
-
11:08
-
10:51
-
10:30
-
10:21
-
09:59
-
09:35
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:22
-
07:45
-
07:34
-
07:27
-
07:06
-
06:51
-
06:04
-
05:50
-
05:41
-
02:06
-
01:45
- 9 февраля 2023
-
23:55
-
23:48
-
23:40
-
23:31
-
23:19
-
23:09
-
23:05
-
22:57
-
22:43
-
22:31
-
22:20
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:48