Василевский на четвёртом месте по победам за первые 9 сезонов среди не канадских вратарей

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил все 30 бросков и был признан первой звездой матча с «Колорадо» (5:0). Россиянин в текущем сезоне НХЛ одержал 24 победы в 38 матчах с 91,8% отражённых бросков.

Всего за карьеру в НХЛ Василевский одержал 253-ю победу в 403 матчах за девять сезонов в лиге. По этому показателю россиянин занимает четвёртое место среди не канадских вратарей.

На первом месте по победам за первые девять сезонов в НХЛ расположился Хенрик Лундквист с 309 викториями. Второе место у Фредерика Андерсена, одержавшего 261 победу. Третье место занимает российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с 255 победами. Пятое место делят американские голкиперы Райан Миллер и Джонатан Куик, одержавшие 252 победы в своих первых девяти сезонах в НХЛ.