«Большой Кот был на высоте!» Василевский выдал лучший матч в сезоне, восхитив НХЛ

Никто не застрахован от плохих игр, даже лучший вратарь мира. Андрей Василевский в своём последнем матче с «Флоридой» всего лишь во второй раз в карьере пропустил сразу семь шайб и наверняка ждал шанса реабилитироваться.

Он это сделал, но как, и главное – против кого. Выдал свой лучший матч в сезоне с действующим чемпионом, тем самым «Колорадо», который вырвал Кубок Стэнли из рук «молний» на их же площадке прошлым летом. Можно было не сомневаться, что команда на это противостояние будет заряжена на 200%. «Мы играем с действующим чемпионом, а дальше у нас выезд в Даллас и Денвер. Многие предполагают, что именно эти клубы будут в финале Запада. Так что нам надо засучить рукава и показать характер. Мы не хотим, чтобы всё стало ещё хуже, чем есть сейчас. В этом матче никто не выиграет Кубок Стэнли, мы просто будем стараться показать хорошую игру», — говорил главный тренер Джон Купер.

Василевский к игре подошёл неожиданно – в новых щитках. Не часто увидишь вратаря, меняющего амуницию по ходу сезона, но в этом случае задумка сработала идеально. Голкипер превратился в непробиваемую стену и не пропустил вообще ничего.

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Партнёры помогали ему всеми силами. Первый период прошёл в равной борьбе, и только в большинстве «Тампа» смогла распечатать Александра Георгиева. Кори Перри принял пас на пятачке, развернулся к воротам, но не стал бросать сразу, а переложил на неудобную, обманув Георгиева, и спокойно завёл шайбу в угол.

Во втором периоде «Колорадо» продолжил давить и создавать моменты, тем более дважды подряд поиграл в большинстве, но Василевский на кураже останавливал всё, что летело в его сторону. Один из его сейвов начал быструю атаку «молний», в которую Сирелли и Хагель улетели вдвоём против троих и разыграли как по нотам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальше был гол Брейдена Пойнта в большинстве, который пересматривали на пас рукой, и дубль Хагеля, который сначала выбил шайбу у Рантанена в средней зоне, а потом завершил стремительную атаку, и к третьему периоду «Тампа» вела уже в четыре шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «молнии» заколотили пятую – отличился Михаил Сергачёв, который в этом году уверенно идёт на личный рекорд результативности. На данный момент в его активе 36 (7+29) очков в 49 матчах, до рекорда надо набрать ещё пять очков.

Если бы не Василевский, такого крупного счёта не было бы и в помине. После пятой шайбы «Колорадо» уже сильно не сопротивлялся, и «Тампа» спокойно довела матч до победы. Андрей был признан первой звездой встречи – он остановил все 30 бросков и оформил 29-й «сухарь» в карьере и первый – более чем за год. «Большой Кот сегодня был на высоте», — восхитились в официальных соцсетях НХЛ.

«Рад, что мы выиграли, остальное не имеет значения. «Сухарь» или не «сухарь» — мне всё равно, если мы побеждаем», — сказал Вася.

«Эта команда в прошлом году принесла нам много печали. Неприятное чувство. Так что классно получить небольшое искупление. Это не финал Кубка Стэнли, но мы показали, что заслуживаем снова быть там», — отметил Хагель.