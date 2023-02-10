ХК «Капитан» стал первым участником плей-ин МХЛ от Западной конференции

«Капитан» стал первым участником плей-ин МХЛ сезона-2022/2023 от Западной конференции «Серебряного» дивизиона, сообщает пресс-служба клуба. Ступинская команда получит шанс сыграть в плей-офф впервые с 2015 года. Также у неё хорошие шансы на выход в «Золотой» дивизион.
Команда набрала 73 очка в 49 матчах и будет бороться за выход в плей-офф с одной из команд «Золотого» дивизиона Запада. Пока в потенциальных соперниках у ступинцев «Динамо СПб», «Русские Витязи» и «Алмаз».
Также «Капитан» продолжает борьбу за первую строчку, дающую возможность играть в «Золотом» дивизионе в сезоне-2023/2024. «Капитан» не играл в плей-офф МХЛ с сезона-2014/2015. Тогда подмосковная команда во втором раунде уступила «Локо». С сезона-2017/2018 команда является фарм-клубом ХК «Сочи».
- 10 февраля 2023
-
11:08
-
10:51
-
10:30
-
10:21
-
09:59
-
09:35
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:22
-
07:45
-
07:34
-
07:27
-
07:06
-
06:51
-
06:04
-
05:50
-
05:41
-
02:06
-
01:45
- 9 февраля 2023
-
23:55
-
23:48
-
23:40
-
23:31
-
23:19
-
23:09
-
23:05
-
22:57
-
22:43
-
22:31
-
22:20
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:48