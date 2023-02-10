Кузьменко второй матч подряд сыграл 12 минут, меньше только у трёх игроков «Ванкувера»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4.
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко провёл на площадке 12 минут и 17 секунд, из них две минуты и 58 секунд при игре в большинстве. Только Шелдон Дрис, Дакота Джошуа и Кёртис Лазар имеют меньшее игровое время во всей команде. Это уже второй матч подряд, когда россиянин получает малое игровое время. Отметим, что с недавнего времени командой руководит Рик Токкет, сменивший на посту главного тренера Брюса Будро. После смены тренера Кузьменко забил три гола в шести матчах при показателе полезности «-3».
Напомним, ранее Кузьменко подписал двухлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс». Общая сумма сделки составляет $ 11 млн. В соглашении также прописаны 12 команд, в которые его нельзя обменять. Россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ.
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