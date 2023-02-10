Кожевников: теперь в «Рейнджерс» Панарин будет отдавать, а Тарасенко — забивать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал обмен Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Не знаю, как клубы оценивают этот обмен, но для Тарасенко — это хорошо. Сейчас с Панариным поиграет. Скорости у него хорошие, очень техничный. Классный игрок!
Панарин умеет пасы отдавать, он просто красавец. Один из лучших бомбардиров НХЛ. Так что теперь Артемий будет отдавать, а Тарасенко будет забивать. Думаю, хороший для него обмен. Там как раз целое звено наших собирается. Посмотрим, что будет. Перезагрузка, новое что-то – это здорово для Тарасенко. Для клуба не очень, а для него — да, неплохо. Посмотрим, что будет дальше, как они сыграются. В командах разная тактика, но взаимопонимание найдут, школа у них одна», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 10 февраля 2023
-
11:34
-
11:16
-
11:15
-
11:08
-
10:51
-
10:30
-
10:21
-
09:59
-
09:35
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:22
-
07:45
-
07:34
-
07:27
-
07:06
-
06:51
-
06:04
-
05:50
-
05:41
-
02:06
-
01:45
- 9 февраля 2023
-
23:55
-
23:48
-
23:40
-
23:31
-
23:19
-
23:09
-
23:05
-
22:57
-
22:43
-
22:31
-
22:20
-
22:09