Кожевников: теперь в «Рейнджерс» Панарин будет отдавать, а Тарасенко — забивать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал обмен Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Не знаю, как клубы оценивают этот обмен, но для Тарасенко — это хорошо. Сейчас с Панариным поиграет. Скорости у него хорошие, очень техничный. Классный игрок!



Панарин умеет пасы отдавать, он просто красавец. Один из лучших бомбардиров НХЛ. Так что теперь Артемий будет отдавать, а Тарасенко будет забивать. Думаю, хороший для него обмен. Там как раз целое звено наших собирается. Посмотрим, что будет. Перезагрузка, новое что-то – это здорово для Тарасенко. Для клуба не очень, а для него — да, неплохо. Посмотрим, что будет дальше, как они сыграются. В командах разная тактика, но взаимопонимание найдут, школа у них одна», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.