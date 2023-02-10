«Были мысли закрыть проект». Глава «Авангарда» — об омском клубе ВХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился результатами прошедшего сегодня совета омского клуба и сообщил, что команда ВХЛ «Омские Крылья» не оправдала ожиданий.

«Первое, что мы обсудили, — фактический результат команды ВХЛ. Она потеряла всяческие шансы на дальнейшую борьбу. Чем быстрее мы бы обсудили её дальнейшую судьбу, тем правильнее было бы начать новую работу. Честно скажу, что были мысли закрыть проект, потому что будем откровенны: он не дал того результат. Но мы долго и очень глубоко обсуждали этот вопрос. Практически все пришли к единому мнению, что не стоит метаться из стороны в сторону: всё-таки два года – это небольшой срок. Было допущено много ошибок, но, мне кажется, нужно дать ещё один шанс на реанимацию этого проекта.

Второе, что позволяет верить, что он будет тем проектом, которым мы его представляли, когда команду организовали: на следующий год в команде будут играть все воспитанники нашей команды. Она и в этом году была самой молодой в ВХЛ. На следующий год фактически вся команда – это те воспитанники, которые прошли через обучение в нашей академии. Команде быть, утвердили бюджет, утвердили подход. Основные элементы, чтобы команда развивалась: нам нужен грамотный тренер, который будет смотреть немножко дальше, чем результат. А именно в сторону большой команды, быть готовым в любой момент подключиться к первой команде. И нам нужен сильный вратарь, чтобы команда расслабленно играла в поле, зная, что на последнем рубеже квалифицированный голкипер.

Начали обсуждать возможных кандидатов на должность главного тренера на следующий год. Такие результаты», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.