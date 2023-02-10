Крылов — о Рябыкине: ему дальше идти по жизни без «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов отметил, что омский клуб больше не намерен приглашать на работу бывшего главного тренера Дмитрия Рябыкина.
«Может ли Рябыкин возглавить омскую команду в ВХЛ? Нет, мне кажется, что с Дмитрием Рябыкиным «Авангард» точно больше продолжать сотрудничество не будет. Дмитрий Рябыкин сам принял такие решения. Ему дальше идти по жизни без «Авангарда», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, в начале октября «Авангард» объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Под руководством наставника «ястребы» в новом сезоне из 16 матчей выиграли лишь в шести, потерпев девять поражений в основное время и ещё одно — в серии буллитов. Затем в середине октября Рябыкин вошёл в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга», откуда был уволен в начале февраля.
- 10 февраля 2023
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