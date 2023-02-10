Крылов рассказал, при каком условии «Авангард» предложит Кравецу новый контракт

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, в каком случае клуб планирует провести переговоры о продлении контракта с действующим главным тренером омского клуба Михаилом Кравецом.
«Какой результат должен показать «Авангард», чтобы Кравецу предложили новый контракт на следующий сезон? Есть цели – минимальные, средние, максимальные. Все эти три цели – это достижение результата. Если он будет достигнут, соответственно, будут проведены переговоры. Если эти цели будут достигнуты, первым, с кем мы проведём переговоры, будет Кравец. Это очевидно», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, Кравец возглавил «Авангард» после увольнения Дмитрия Рябыкина в начале октября прошлого года. Омский клуб занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
- 10 февраля 2023
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