Голкипер «Миннесоты» Флёри объяснил вспышку ярости во время матча с «Вегасом»

Канадский вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал инцидент матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:5). После пятой пропущенной шайбы голкипер в ярости разломал клюшку о ворота.

«Наверное, мне не следует так поступать. Я был просто зол из-за того, что пропустил ещё один гол. Я просто чувствовал, что не смог спасти ворота. Просто разозлился, и моя ярость вылилась таким образом… Я не нашёл способа успокоить себя во время второго периода. Я просто злился всё больше и больше», — приводит слова Флёри The Athletic.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.