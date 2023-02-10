Вратарь «Миннесоты» Флёри в ярости разломал клюшку после пятой пропущенной шайбы

Канадский голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри в ярости разломал клюшку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс».

На 34-й минуте нападающий «золотых рыцарей» Джек Айкел, когда его команда выигрывала со счётом 4:1, убежал в контратаку. Форвард «Вегаса», сблизившись с воротами, бросил точно над плечом 38-летнего Флёри. После этого голкипер «Миннесоты» ударил клюшкой по воротам, после разломив её на две части.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что Марк-Андре отразил 18 бросков и во втором перерыве был заменён на Филипа Густавссона.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.