Артемий Панарин поделился мнением о Тарасенко после обмена Владимира в «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о новичке клуба Владимире Тарасенко. Хоккеисты провели первую тренировку вместе и играли в одном звене.

«Он умеет делать всё — особенно бросать. Все знают, какие у него сильные руки, так что я постараюсь отдавать ему передачи в ближайшем матче», — приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».



Напомним, дебют Тарасенко за «Рейнджерс» намечен на встречу с «Сиэтл Кракен». Матч состоится 11 февраля, стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 по московскому времени.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

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