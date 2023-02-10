Владимир Тарасенко впервые прокомментировал обмен из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко впервые прокомментировал обмен из «Сент-Луис Блюз».
«Не было никаких шансов, что я останусь в «Сент-Луисе». Мне не предложили нового контракта, так что я знал, что меня куда-то обменяют. Я говорил с Артемием [Панариным], «Рейнджерс» хотели, чтобы я перешёл сюда… Здесь играют мои лучшие друзья, и у нас есть шанс снова выиграть Кубок», — приводит слова Тарасенко журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.
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