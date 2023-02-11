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30 сейвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Коламбус»

30 сейвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Коламбус»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Джон Таварес, ещё одну шайбу забросил Пьер Энгвалль. Митчелл Марнер отличился двумя результативными передачами. Гости открыли счёт на шестой игровой минуте первого периода. Две другие шайбы были заброшены в середине последнего отрезка матча.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов совершил по ходу матчу 30 сейвов.

«Коламбус» потерпел четвёртое поражение кряду. «Торонто», в свою очередь, добился третьей победы за пять последних матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Марнер, Бантинг) – 05:45 (5x4)   0:2 Энгвалль (Райлли, Кемпф) – 47:49 (5x5)   0:3 Таварес (Марнер) – 48:38 (5x5)
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