Тарасенко признан первой звездой дебютного матча с «Сиэтлом»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:3.



После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой встречи стал российский форвард хозяев Владимир Тарасенко, на счету которого одна заброшенная шайба.



Второй звездой признан форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек, отметившийся заброшенной шайбой и голевой передачей. Третья звезда — нападающий хозяев Каапо Какко, также записавший в свой актив заброшенную шайбу и результативную передачу.

Напомним, Владимир Тарасенко стал четвёртым игроком в истории клуба, забившим гол за три минуты с момента дебюта.