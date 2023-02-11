Василевский и Шестёркин – в топ-4 вратарей по победам в сезоне НХЛ
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и его коллега по амплуа, россиянин Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» вошли в топ-4 вратарей по количеству побед в нынешнем сезоне национальной хоккейной лиги.
Игорь Шестёркин отразил 26 бросков из 29 в матче с «Сиэтлом» (6:3), одержал 23-ю победу в текущем сезоне и делит 4-е место среди вратарей с Джейком Эттингером («Даллас») и Мартином Джонсом («Сиэтл»).
Андрей Василевский и Коннор Хеллебайк («Виннипег») с 24 победами делят второе место. Лидирует в списке с 26 выигранными матчами Линус Улльмарк («Бостон»).
Отметим, в нынешнем сезоне НХЛ Шестёркин сумел отразить 1040 бросков по своим воротам из 1135. На счету голкипера один сухой матч.
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